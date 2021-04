É caso para dizer que o plano de vacinação segue a uma velocidade muito maior do que se alastra a pandemia da Covid-19 em Portugal. Isto porque na última semana (de 12 a 18 de abril) cerca de 3.500 pessoas ficaram infetadas com a Covid-19, mas 53.332 ficaram com a vacinação completa — um valor que é 15 vezes superior ao das contaminações. Bem mais superior é o de pessoas que receberam a primeira dose no mesmo período: 420.963.

Contas feitas, Portugal passou a linha dos dois milhões de pessoas vacinadas: até ao passado domingo, havia 2.015.225 cidadãos vacinados com pelo menos uma dose — cerca de 20% da população, de acordo com o 15.º relatório de vacinação divulgado semanalmente pela Direção-Geral da Saúde. Desses, 689.329 já receberam a segunda dose — o que representa 7% do total de cidadãos.

Mais de metade das pessoas com mais de 80 anos tem vacinação completa. Vacinadas 325 crianças e jovens até aos 17 anos

Quase toda a população com mais de 80 anos já recebeu pelo menos uma dose: mais precisamente 617.566 pessoas — o que equivale a 91% de cidadãos nesta faixa etária. Destes, 394.186 já receberam a segunda dose. Isto significa que 58% da população com mais de 80 anos já tem a vacinação completa.

Com 669.263 pessoas vacinadas com a primeira dose, a faixa etária dos 65 aos 79 anos é aquela onde foram administradas mais doses de vacina contra a Covid-19. Uma tendência que não se verifica no que diz respeito às pessoas desta faixa etária com a vacinação completa: apenas 59.658. A faixa dos 65 aos 59 é assim a que tem mais pessoas com a primeira dose, mas a terceira com menos pessoas totalmente vacinadas, a seguir à faixa até aos 17 e dos 18 aos 24.

O grupo etário até aos 17 anos é o que tem menos pessoas vacinadas: apenas 325 receberam a primeira dose. Desses, 217 têm a vacinação completa. Na faixa etária seguinte, dos 18 aos 24, os valores já são maiores: 26.683 já receberam a primeira dose e 11.535 já receberam também a segunda.

Regiões de Lisboa e Norte já vacinaram juntas 1,7 milhões de pessoas. Ilhas vacinaram mais de 100 mil cidadãos

Dos mais de dois milhões de pessoas já vacinados, 1,7 milhões concentram-se a região de Lisboa e Vale do Tejo (com 888.770 doses administradas) e do Norte (com 876.591). Ambas têm 18% da sua população com uma dose e 6% com as duas. Segue-se o Centro com 553.844 de pessoas com a primeira dose, o Alentejo com 166.527 e o Algarve com 97.785.

Se olharmos para a percentagem, apesar de ser a segunda região com menos doses administradas, o Alentejo tem a maior percentagem de pessoas que receberam a primeira dose da vacina (25%, a par com o Centro) e também que receberam as duas doses (11%). Segue-se

As Regiões Autónomas já vacinaram mais de 100 mil pessoas juntas. Na Madeira, 20% da população já recebeu uma dose — o equivalente a 69.737 pessoas — e 8% recebeu as duas. Nos Açores, 13% dos cidadãos já recebeu a primeira dose — o que corresponde a 48.495 pessoas — e 7% já recebeu a segunda.