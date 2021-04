Uma morada surpresa, vários chefs no cardápio e experiências gastronómicas que prometem ficar na memória. São estes os ingredientes de mais uma degustação organizada pela S.P.O.T, uma empresa de produção criativa do Porto. Desde 2013 que o coletivo pretende “levar pessoas a juntarem-se em locais especiais para partilhar comida, sensações e inspirações”. Começou por organizar “Os Pratos em Volta” em locais como o Jardim Botânico, o Silo Auto, a Central de Águas do Porto ou o Mercado do Bolhão, onde cada refeição era salpicada por uma surpresa, que podia passar por um concerto ou a projeção de um filme.

Em outubro de 2020, o conceito evoluiu para “Os Chefs em Volta”, numa edição realizada no Jardim da Casa da Prelada com três chefs enraizados na cidade: Nuno Castro, Aurora Goy e Pedro Braga. A segunda edição já tem data marcada para o dia 16 de maio, pelas 12h30, num espaço em Matosinhos que apenas será revelado aos participantes do evento.

Tânia Durão, do restaurante Atrevo, João Pupo Lameira, dos restaurante RO e Bacalhau, Alexandre Sarmento e William Blake, do The Good Collective, e João Magalhães e Tiago Sousa, da Padaria Cultura, são os seis chefs convidados que irão confecionar nove momentos de degustação em torno dos quatro elementos naturais: ar, água, fogo e terra.

“O mote desta segunda experiência gastronómica passa por ir ao princípio de todas as coisas, identificar o início do ciclo gastronómico em todas as suas vertentes, voltar ao elementar, ao primário, ao micro”, explica a organização em comunicado, acrescentando que a intenção é levar os participantes “à origem dos ingredientes como os guiam através da transformação da matéria prima”.

O evento será limitado a 36 participantes, que serão divididos em três grupos diferentes, e a escolha de vinhos ficará a cargo da Symington Family Estates. “Os Chefs em Volta” irá acontecer quatros vezes por ano, a marca cada estação, e em cada edição a organização promete “conseguir produzir um evento gastronómico de qualidade respeitando todas as normas de saúde e higiene em vigor”.

A inscrição para o almoço será feita através de inscrição para o email ana.spot@gmail.com e o valor é de 100 euros por pessoa.