Arte Nova e as joias da coleção Art Deco: visita guiada ao novo museu de José Berardo

O nascimento do novo museu, B-MAD, acontece na zona de Alcântara, com as joias de Arte Deco de mais uma coleção do empresário madeirense, que passarão a ser exibidas em permanência, reunindo mestres internacionais e criadores portugueses que se destacaram no século XIX e no início do século XX.

O edifício lisboeta, mandado construir na primeira metade do século XVIII, escolhido pelo colecionador — no número 28 da Rua 1.º de Maio — tem a sua história ligada ao médico neurologista António Flores, depois de ter estado anteriormente na posse do Marquês de Abrantes, e de ter sido alvo de várias adaptações, pelos conceituados arquitetos Raul Lino e Carlos Ramos.

“Vai ser um equipamento fundamental para olhar melhor e pensar a Art Deco da cidade de Lisboa, mas também do país”, sublinhou o coordenador das coleções Berardo, Álvaro Silva, durante uma visita guiada ao museu que tem inauguração prevista para sexta-feira e abertura ao público no sábado.

Para a abertura, a equipa curatorial fez questão de “representar não só os mestres consagrados internacionais, mas também de Portugal, com o trabalho da Ourivesaria Reis, do Porto, e os artistas Ernesto Canto da Maia, Mário Elói, e Rafael Bordalo Pinheiro, como introdutor do estilo Arts & Crafts no país, e um precursor da Arte Nova, que pode trazer um pensamento crítico atual a estas artes”, considerou o responsável.

Ao entrar no museu, depois de pisar mosaicos de Estremoz, e de subir a escadaria original do edifício adaptado, que já apresentava vários elementos de Arte Deco, o visitante terá acesso aos dois pisos onde foram instaladas as peças da “totalidade da coleção Arte Nova [do colecionador Berardo] e uma grande parte da coleção Art Deco”.

“Sendo a primeira exposição, pudemos escolher as joias da coleção para estarem aqui em evidência, seguramente mais de cinquenta por cento da coleção, mas também de outros universos, como a coleção de azulejaria, fazendo a relação com o Museu Berardo de Estremoz, onde estão 800 anos da história desta arte em Portugal, os desenhos da Ourivesaria Reis, do Porto, que são peças excecionais no design português, ou o tropicalismo inspirado em tribos do Brasil”, apontou Álvaro Silva à Lusa.