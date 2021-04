Artur Soares Dias foi nomeado para o Euro 2020. O árbitro de 41 anos da Associação de Futebol do Porto vai representar a arbitragem portuguesa no próximo Campeonato da Europa em conjunto com os assistentes Rui Licínio e Paulo Soares e ainda João Pinheiro, que vai exercer as funções de VAR.

“Artur Soares Dias foi esta quarta-feira nomeado pela UEFA para ser um dos árbitros a marcar presença na fase final do Campeonato da Europa, que se realiza neste ano de 2021. O árbitro português, que em maio de 2018 foi promovido à categoria de Elite, será acompanhado naquela grande competição pelos assistentes Rui Licínio e Paulo Soares”, pode ler-se no comunicado divulgado esta quarta-feira pela Federação Portuguesa de Futebol.

Aos 41 anos, Soares Dias, que chegou à categoria de árbitro internacional em 2010, prepara-se para marcar presença na quinta grande competição da sua carreira, depois do Campeonato do Mundo de Sub-20, em 2015, do Campeonato do Mundo de Sub-17, em 2017, além da Taça das Confederações de 2017, do Mundial de Clubes em 2017 e do Campeonato do Mundo de 2018, onde esteve como VAR.