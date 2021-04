Uma das “estrelas” do salão automóvel de Xangai foi uma cliente da Tesla. Alegadamente desagradada com o sistema de travagem do seu Model 3, a condutora chinesa resolveu aproveitar a concentração da imprensa local e mundial, que acorreu ao certame em que o automóvel é o tema principal, para se queixar dos problemas de que enferma o seu Tesla.

Com uma t-shirt em que se podia ler “Brake Lost Control”, qualquer coisa como “os travões perderam o controlo”, desde que se consiga ler caracteres chineses, a condutora estava visivelmente furiosa quando subiu para o tejadilho do Model 3, felizmente para o fabricante, depois de descalçar os sapatos.

FOR THE LOVE OF GOD SOMEONE TRANSLATE WHAT SHE IS SAYING!!!

pic.twitter.com/eSf09y0f7m — INVESTMENT HULK (@INVESTMENTSHULK) April 19, 2021

Como o espectáculo se prolongou durante algum tempo e a proprietária fazia questão de ali permanecer, os seguranças da exposição chinesa foram chamados e começaram por tentar uma abordagem diferente, abrindo guarda-chuvas para tentar evitar, sem sucesso, a atenção dos jornalistas e do público.

Em resposta à Bloomberg, a Tesla admitiu conhecer há muito aquela proprietária, devido aos seus inúmeros protestos em relação ao sistema de travagem do seu carro que, segundo ela, quase provocou a morte de quatro dos seus familiares num acidente. O construtor explicou ainda que, segundo os dados recolhidos do veículo, este circulava a 120 km/h antes de os travões serem solicitados e a desaceleração gerada foi a normal.

A female Tesla owner climbed on top of a car’s roof at the Tesla booth to protest her car’s brake malfunction at the Shanghai auto show Monday. The booth beefed up its security after the incident. pic.twitter.com/ct7RmF1agM — Global Times (@globaltimesnews) April 19, 2021

O construtor norte-americano afirmou ainda à publicação que sempre deu grande importância aos direitos dos clientes e, nesse âmbito, propôs à proprietária efectuar uma inspecção ao sistema de travagem recorrendo a um especialista independente, exterior à Tesla, de forma a obter uma segunda opinião sobre a eficiência do sistema de travagem. Contudo, segundo a Tesla afirmou à Bloomberg, a condutora chinesa nunca aceitou essa proposta.