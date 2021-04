O primeiro-ministro destacou esta quarta-feira o encerramento pela Direção-Geral da Concorrência (DGComp) da Comissão Europeia do processo de monitorização do plano estratégico da Caixa Geral de Depósitos (CGD), considerando que a reestruturação foi “um pleno sucesso“.

“A Comissão Europeia deu por concluído o processo de reestruturação da CGD. Conclui-se assim com pleno sucesso o investimento que manteve a Caixa um banco público, garante da estabilidade do sistema financeiro, da poupança dos portugueses e do financiamento da economia”, escreveu António Costa na sua conta pessoal na rede social Twitter.

A @EU_Commission deu por concluído o processo de reestruturação da CGD. Conclui-se assim com pleno sucesso o investimento que manteve a Caixa um banco público, garante da estabilidade do sistema financeiro, da poupança dos portugueses e do financiamento da economia. — António Costa (@antoniocostapm) April 21, 2021

Na mesma mensagem, o primeiro-ministro deu os parabéns à equipa do Ministério das Finanças, então liderada pelo atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, “que concebeu o plano”, e ao presidente da CGD, Paulo Macedo, “que liderou com pleno empenho este processo“.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Direção-Geral da Concorrência (DGComp) da Comissão Europeia encerrou o processo de monitorização do plano estratégico da CGD, comunicou esta quarta-feira o banco público ao mercado