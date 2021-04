A conferência de líderes parlamentares vai reunir-se a 5 de maio para decidir se retoma os três plenários semanais e altera outras regras de funcionamento restritivas do funcionamento da Assembleia da República, em vigor devido à pandemia de Covid-19.

“É muito importante que possamos voltar rapidamente aos três plenários por semana tendo em conta as matérias pendentes para serem agendadas”, afirmou a porta-voz da conferência de líderes, a deputada socialista Maria da Luz Rosinha, no final de uma reunião deste órgão.

Questionada se poderá ser decidido igualmente o aumento do número de deputados que podem assistir aos plenários e às comissões, a deputada remeteu a resposta para depois da realização dessa conferência de líderes de 5 de maio. Devido ao agravamento da pandemia, em 14 de janeiro o parlamento reduziu as sessões plenárias das habituais três para apenas duas, número que voltou a ser cortado para apenas um plenário desde 28 de janeiro.

Em 14 de abril foram retomadas as duas sessões plenárias semanais, situação que vigora atualmente. O mesmo ajustamento já tinha acontecido no primeiro confinamento entre março e início de maio do ano passado.

As comissões parlamentares têm decorrido nos últimos meses em formato misto, entre presencial e videoconferência.

O plenário está a funcionar apenas com um quinto dos deputados em simultâneo e, desde o ano passado, existe a obrigatoriedade de máscara e de medição de temperatura para todos os que frequentam o parlamento, sendo realizados regularmente testes rápidos de rastreio à Covid-19 a deputados e funcionários.