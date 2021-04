Essenza SCV12 com 830 cv é um “doce” para chineses

A Lamborghini afirmou no passado que deixaria de estar presente nos salões automóveis internacionais, mas o mercado chinês é demasiado grande e importante para lhe virar as costas. Daí que o certame de Xangai, o mais importante do país, tenha contado com a presença do fabricante italiano de veículos desportivos, com as atenções centradas no novo Essenza SCV12, um dos desportivos mais apetecíveis entre os que estão expostos na China.

O novo coupé, que foi mostrado originalmente em meados de 2020, ainda que com poucos detalhes, surgiu na China pela primeira vez perante os visitantes ávidos por supercarros, em todo o seu esplendor. Destinado exclusivamente a uma utilização em pista, o Essenza SCV12 não necessita de sufocar o seu V12 atmosférico para não exceder os níveis de ruído permitidos para circular na via pública, ou para cumprir os limites de emissões.

Apenas 40 unidades serão fabricadas e, se não houve qualquer preocupação em colocar o SCV12 de acordo com as imposições aos veículos fabricados em série, existiu sim a necessidade de respeitar as normas que a FIA (Federação Internacional Automóvel) impõe aos veículos destinados à competição. O chassi em fibra de carbono permite-lhe dispensar o tradicional rollbar.

Com uma aerodinâmica extremamente apurada, onde abundam os apêndices destinados a incrementar o apoio, o Essenza promete ser mais eficaz do que um modelo de GT3. O motor é o V12 da Lamborghini com 6,5 litros e sem sobrealimentação, que aqui debita 830 cv, o máximo que já foi retirado desta unidade. Antes de chegar às rodas traseiras, a potência passa por uma caixa sequencial de seis velocidades, capaz de suportar o esforço a que vai ser submetida em prolongadas “torturas” em pista.