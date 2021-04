A percentagem de mulheres licenciadas em tecnologias de informação e comunicação (TIC) caiu cerca de 19% nos últimos 22 anos e para contrariar a tendência o Governo vai organizar uma semana dedicada às raparigas em TIC, com várias atividades “online”.

De acordo com a informação do gabinete da secretária de estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, a criação da semana dedicada às raparigas em TIC — “Girl in ICT Week” — serve para assinalar o décimo aniversário do Dia Internacional das Raparigas nas TIC, criado pela União Internacional das Telecomunicações em 2011, e que é celebrado anualmente na quarta quinta-feira de abril.

A “Girl in ICT Week” decorre entre 22 e 29 de abril e “insere-se no objetivo do Governo de reverter a tendência de redução da participação das raparigas e mulheres nas TIC e nas engenharias”, fazendo, por isso, parte do “Projeto Engenheiras Por Um Dia”, criado em 2017.

Os números oficiais relativos às mulheres licenciadas em TIC dão conta de que desde 1999 a tendência tem sido quase sempre de diminuição, já que nesse ano a percentagem era de 26% para depois baixar para os 17,5% em 2009, tendo havido alguma recuperação em 2019 quando se conseguiu chegar aos 21%.

“O que se pretende é melhorar estes indicadores, tal como os relativos ao mercado de trabalho”, refere o gabinete da secretária de Estado, sublinhando que através das áreas da cidadania e da igualdade, o Governo tem tentado colocar este tema na agenda política e mediática.

A semana inclui várias atividades “online” de partilha de conhecimento, experiências e esclarecimento de dúvidas, envolvendo as entidades parceiras do “Projeto Engenheiras Por Um Dia” e instituições do ensino superior.

Logo no dia 22, quinta-feira, está agendado um webinar dedicado ao “Dia Internacional das Raparigas nas TIC: Conversas sobre Tecnologia”, que começa às 15h00, e que é organizado em parceria com o programa InCoDe.2030, a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) e a empresa que gere os domínios .PT.

O encerramento do webinar será feito pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, sendo esta também a primeira iniciativa do Fórum Portugal Digital, que continua entre os dias 3 e 6 de maio.

“Neste webinar teremos a oportunidade de conhecer, em primeira mão, o trabalho de oito mulheres profissionais das áreas das TIC (da CDI Portugal, Microsoft, Universidade de Aveiro, IBM, Sensei, Kirchhoff Automotive, DefinedCrowd, e Escola 42) e que são ‘role model’ para as mais jovens”, adianta o gabinete da secretária de estado, acrescentando que a transmissão será feita em direto através da página na internet do Fórum Portugal Digital e na página de Facebook da CIG.

Lembra ainda que foi o objetivo de reverter a tendência de redução da participação de raparigas e mulheres nas TIC e nas engenharias que levou o Governo a criar em 2017 o “Projeto Engenheiras Por Um Dia”, no qual já participaram quase 10 mil jovens dos ensinos básico e secundário, em 460 atividades, desde práticas laboratoriais ou sessões de mentoria.

O “Projeto Engenheiras Por Um Dia” é coordenado pela CIG, em articulação com a Carta Portuguesa para a Diversidade (APPDI), o Instituto Superior Técnico e a Ordem dos Engenheiros, envolvendo, atualmente, uma rede de 58 entidades parceiras, 26 escolas básicas e secundárias e 13 instituições de ensino superior.

“O projeto está agora integrado no Plano de Ação para a Transição Digital, em articulação com o Programa InCoDe.2030”, lê-se no comunicado.