Um homem de 52 anos morreu esta quarta-feira na sequência de um acidente de trabalho numa pedreira de mármore no concelho de Vila Viçosa, distrito de Évora, disseram à agência Lusa fontes da proteção civil e da GNR.

A fonte da GNR indicou que o acidente ocorreu na pedreira do Olival do Texugo, entre Bencatel e Vila Viçosa, quando “um bloco de pedra caiu em cima do homem, que morreu por esmagamento”. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora adiantou que o bloco de mármore, que “caiu em cima da vítima” quando estava a trabalhar na pedreira, tinha “entre duas a três toneladas”.

O óbito foi declarado no local, tendo o corpo sido encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Évora, acrescentou a fonte do CDOS.

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi contactada para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o acidente, de acordo com a fonte da GNR.

Segundo o CDOS, o alerta para o acidente foi dado às 12h04. Foram mobilizados para o local bombeiros e viaturas da corporação de Vila Viçosa, uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Estremoz, além da GNR, num total de dez elementos, apoiados por cinco veículos.