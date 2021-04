O jornalista Bob Woodward, vencedor de dois Pulitzer, o primeiro em 1973 pela cobertura do escândalo Watergate, será o orador da conferência digital da APED em maio, anunciou esta quarta-feira a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição.

Bob Woodward, cuja presença esteve prevista para a conferência da APED no ano passado, que não se realizou devido à pandemia, será orador convidado (keynote speaker) na conferência digital APED Spring Conference “Meeting the future”, no dia 12 de maio, onde fará uma intervenção sobre liderança em tempos de profundas alterações políticas e sociais.

Atualmente, o jornalista é editor associado do The Washington Post, onde trabalha desde 1971, e é autor de 20 livros.

Foi distinguido com dois prémios Pulitzer, o primeiro em 1973, pela cobertura do escândalo de Watergate, juntamente com Carl Bernstein. O segundo Pulitzer foi atribuído em 2003 pela cobertura dos ataques terroristas de 11 de setembro, como repórter principal.

Os seus títulos mais recentes foram dedicados ao anterior Presidente norte-americano, Donald Trump. Em setembro de 2018, o jornalista norte-americano lançou o livro “Fear: Trump in the White House”, que vendeu mais de 1,1 milhões de cópias vendidas na primeira semana nas livrarias. Dois anos depois, em setembro do ano passado, foi lançado “Rage”, que aborda pensamentos e decisões do presidente Trump sobre temas tão diversos como a segurança nacional, a pandemia, o colapso económico e os protestos do “Black Lives Matter”.

A sua intervenção na conferência digital da APED será dedicada ao tema “From Presidents to CEO’s, the price of politics and larger lessons of leadership” [de presidentes a CEO, o preço da política e maiores lições de liderança, numa tradução literal].

A APED Spring Conference irá debater temas como as tendências do retalho, sustentabilidade, inteligência artificial, transformação digital, globalização e geopolítica, trazidos para discussão por reputados especialistas nacionais e internacionais.