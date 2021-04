(Em atualização)

O pai de Valentina foi condenado a 25 anos de prisão pelo homicídio da filha, em maio do ano passado na Atouguia da Baleia. Já a madrasta de Valentina foi condenada a 18 anos e 9 meses de prisão. “Sandro agiu por ação e Márcia por omissão”, disse o juiz-presidente, acrescentando:

O arguido agiu com o propósito de fazer a filha revelar os supostos abusos sexuais, esquecendo-se que seria ela a vítima“, apontou o juiz-presidente.

Sandro Bernardo foi condenado a 22 anos pelo homicídio qualificado, 18 meses de prisão pela profanação de cadáver, 9 meses de prisão pelo abuso e simulação de perigo e três anos pelo crime de violência doméstica — num cúmulo jurídico de 25 anos de prisão. O Tribunal de Leiria deu todos os factos como provados e destacou a “brutalidade das agressões a uma criança de nove anos”.

Nas alegações finais, o Ministério Público tinha pedido 25 anos de prisão para o pai e para a madrasta de Valentina. Além da pena máxima pedida, o MP defendeu que o pai devia ser condenado na pena acessória de inibição do poder paternal, não inferior a dez anos. “Não deverão beneficiar de qualquer atenuante. O modo executante é monstruoso”, disse a Procuradora da República.

A investigação apurou que as primeiras agressões terão começado no dia 1 de maio — cinco dias antes do homicídio — pela manhã, Sandro confrontou a filha com uns “papelinhos” que teria trocado com colegas de escola e que teriam um conteúdo de natureza sexual. Terá sido depois de Valentina ter admitido ao pai que tinha sido ela a escrever os tais “papelinhos” que Sandro a terá agredindo com uma colher de pau.

No dia 6 de maio, Sandro quis voltar a confrontar a filha com o mesmo assunto. Chamou-a, levou-a para a casa de banho, despiu-a e colocou-a na banheira. Sandro sabia que a filha detestava água quente e por isso usou isso como ameaça que viria a concretizar.

Depois, ter-se-ão seguido cinco minutos de violentas agressões. Sandro começou a dar-lhe vários murros na cara, tórax, costas e pernas e acabou mesmo por apertar o pescoço de Valentina com as mãos, apertando-o e sufocando-a. Apesar dos gritos e súplicas da filha, o arguido ter-lhe-á dado uma pancada na cabeça com tanta força que lhe provocou uma hemorragia interna e fez com que Valentina caísse na banheira e começasse a ter convulsões.

Sandro e Márcia optaram por não socorrer Valentina e deixá-la deitada no sofá da sala, desde manhã até às 22h00. Acabaram por deixar o corpo da criança numa zona de mato perto da casa e participaram à GNR o desaparecimento da menina.