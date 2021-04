A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou esta quarta-feira “calorosamente” o acordo provisório alcançado entre a presidência portuguesa do Conselho da UE e o Parlamento Europeu sobre a Lei Europeia do Clima.

“Saúdo calorosamente o acordo sobre a Lei Europeia do Clima. O nosso compromisso político de nos tornarmos no primeiro continente neutro em carbono até 2050 é agora também um compromisso legal”, lê-se numa nota publicada por Von der Leyen na sua conta oficial na rede social Twitter.

I warmly welcome the agreement on the Climate Law.



Our political commitment to becoming the 1st climate neutral continent by 2050 is now also a legal one.



The Climate Law sets the EU on a green path for a generation. It is our binding pledge to our children and grandchildren.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 21, 2021