O ex-presidente da Câmara de Castelo Branco Luís Correia vai recandidatar-se às próximas eleições autárquicas, não nas listas do PS, mas como independente, para dar continuidade à estratégia de afirmação do concelho, tarefa que iniciou em 2013.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o ex-autarca socialista afirma que é candidato à Câmara Municipal de Castelo Branco nas eleições autárquicas de 2021.

Apresento-me como candidato independente. Não é uma candidatura contra alguém. É uma candidatura de albicastrenses, pelos albicastrenses, ao lado dos albicastrenses. Por isso, encabeçarei uma lista aberta, que conta com todos”, refere Luís Correia.

O ex-autarca foi candidato pelo Partido Socialista (PS), em 2013 e 2017, tendo vencido as duas eleições autárquicas, conquistando, em ambos os casos, cinco mandatos, contra dois vereadores do PSD.

Segundo a legislação em vigor, caso vença as eleições autárquicas, Luís Correia apenas pode cumprir mais este mandato de quatro anos.

A 21 de julho de 2020, o Tribunal Constitucional, dando sequência a recursos do autarca após decisões do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco e do Supremo Tribunal Administrativo, confirmou a perda de mandato de Luís Correia, após este ter assinado, na qualidade de presidente da Câmara, dois contratos com uma empresa detida pelo seu pai. Depois, já em 4 de fevereiro de 2021, o Tribunal de Castelo Branco absolveu Luís Correia, que estava acusado de prevaricação em coautoria com dois empresários, um deles o seu pai.

Em 30 de março, a Comissão Política Concelhia do PS de Castelo Branco anunciou o nome do professor e atual presidente da Junta de Freguesia local, Leopoldo Rodrigues, como candidato socialista à Câmara Municipal. Luís Correia sublinha que encara este novo desafio com uma “vontade reforçada”, ao constatar que tem recebido diariamente “o incentivo e o apoio mobilizadores da comunidade e dos mais variados quadrantes políticos”.

“Sei que continuarei a ser alvo de ataques e tentativas de condicionamento, como até agora, mas este não podia ser o motivo para virar as costas a Castelo Branco. Os albicastrenses conhecem-me. Sabem o que me move: a nossa terra, as nossas gentes. Conheço bem Castelo Branco, as suas necessidades, ambições, prioridades e oportunidades”, sustenta.

O ex-autarca realça o trabalho que fez pelo concelho e diz que “está à vista de todos, freguesia a freguesia”.

“E não somos apenas nós que o vemos. O reconhecimento é internacional. Têm sido vários os prémios com que o município tem sido galardoado nos últimos tempos. O reconhecimento de uma verdadeira estratégia de desenvolvimento. E isso só nos pode encher de orgulho”, refere.

Luís Correia afirma que é essa a sua motivação: “Dar continuidade a uma estratégia de afirmação de Castelo Branco que comecei e que é, hoje, uma realidade”. “Continuarei a dedicar-me ao meu concelho sem regatear esforços. Sempre em estreita proximidade aos albicastrenses. Sempre por Castelo Branco. Porque só Castelo Branco importa”, conclui.

Nas eleições de 2017, o PS, liderado por Luís Correia, conquistou cinco mandatos, enquanto o PSD elegeu dois vereadores. As eleições autárquicas de 2021 ainda não têm data marcada, mas deverão realizar-se no final de setembro.