David Cameron, antigo primeiro-ministro britânico, terá tentado mudar as regras de um apoio do Banco de Inglaterra a favor da empresa onde era consultor, noticia a BBC. Cameron diz que não infringiu as regras do lobbying ao tentar exercer influência sobre o organismo público.

O antigo primeiro-ministro, no papel de conselheiro da empresa financeira Greensill Capital, contactou várias vezes o Banco de Inglaterra por causa de um programa de apoio no âmbito da pandemia de Covid-19, segundo a correspondência agora divulgada pelo banco ao abrigo de pedidos de Liberdade de Informação.

Alguns dos contactos de David Cameron terão acontecido antes e depois da empresa se ter candidatado aos apoios. O pedido de apoio foi rejeitado porque a empresa não era elegível para o pedir, mas não sem antes a Greensill Capital tentar mudar esses critérios.

Ouvimos o que eles disseram. Analisamos, testamos e no final, apesar de terem apresentado uma série de propostas sucessivas, decidimos rejeitar todas”, disse Tom Scholar, secretário permanente do Tesouro.

Tom Scholar trabalhou para o antigo primeiro-ministro como consultor para a Europa e admitiu que David Cameron lhe ligou diretamente para lhe chamar a atenção para o assunto. Cameron ligou também para outras pessoas do Tesouro.