Número de novos casos de Covid-19 sobe pelo terceiro dia consecutivo em Portugal

O boletim da DGS aponta, também, para uma pequena redução do número de doentes internados nos hospitais, com Covid-19. À meia-noite desta quinta-feira eram 395 doentes, menos dois do que na véspera – em sentido inverso à evolução do número de casos, esta é uma contagem que está a cair há três dias consecutivos.

Uma descida ainda mais pronunciada deu-se no número de doentes internados em unidades de cuidados intensivos – a contagem baixou em seis pessoas, para um total de 104 doentes em situação mais crítica.

Por outro lado, 521 pessoas foram consideradas recuperadas nestas 24h, um número que (somado aos óbitos) fica abaixo do número de novos casos (636) – o que faz com que o número de casos ativos tenha subido em 111 para 24.764 pessoas.