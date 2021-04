A grande penalidade de Jovane Cabral no sexto minuto de descontos não teve propriamente o sabor de uma grande festa mas serviu pelo menos para resgatar mais um ponto e, sobretudo, evitar aquela que poderia ter sido a primeira derrota do Sporting no Campeonato. Aliás, essa foi a mesmo única nuance nas after hours verde e brancas: ao contrário do que aconteceu até aqui, o golo marcado em período de compensação valeu apenas um e não dois pontos. No entanto, mantém-se a lógica da equipa com mais golos a partir dos 75 minutos (18), que em sete remates certeiros depois dos 90′ conseguiu assegurar mais nove pontos num total de 70 à 28.ª jornada.

A falta de eficácia ajuda a explicar mais um tropeção leonino na Liga, num encontro onde a equipa comandada por Rúben Amorim bateu o recorde de mais remates até ao intervalo (15) e mais remates no final da partida (27), e os resultados recentes mostram bem a quebra registada nos últimos jogos: o Sporting perdeu tantos pontos nos derradeiros quatro encontros (uma vitória e três empates com Moreirense, Famalicão e Belenenses SAD) do que nas primeiras 20 jornadas do Campeonato (17 vitórias e três empates com FC Porto, Famalicão e Rio Ave). E, com isso, poderão passar a ter só quatro de avanço caso os dragões vençam esta quinta-feira o V. Guimarães.

Em paralelo, e na antecâmara da deslocação a Braga, onde irá defrontar a primeira equipa que teve na Primeira Liga antes de se mudar para Alvalade em março de 2020, Rúben Amorim conseguiu segurar também no plano pessoal a invencibilidade caseira em jogos do Campeonato, levando 18 vitórias e seis empates em 24 jogos.

“Pior Sporting da época? Para mim não. Perdemos mais pontos mas não acho que seja o pior. Olho para tudo e temos sinais bons. O pior Sporting da época continua invencível. O Sporting está a criar muitas ocasiões, são fases e podemos dar a volta. O coração da equipa está lá, cabe ao treinador dar-lhes ferramentas para marcar. Eficácia? Quando dão tudo é mais fácil para mim. Criámos outra vez muitas ocasiões e acreditámos sempre. Foi uma recompensa para a equipa mas tivemos muitas ocasiões. Estamos nesta fase…”, começou por comentar Rúben Amorim numa conferência de imprensa onde só não respondeu a duas perguntas: “Como é o ambiente no balneário no final do jogo não sei, não posso ir à zona técnica porque estou castigado. Em relação a essa questão do recurso da minha suspensão, não vou comentar porque já tinha dito que não falava mais sobre isso…”.

“Agora só pensamos no Sp. Braga. Está provado que vai haver muita gente a perder pontos. Somos uma equipa difícil de bater. Temos de melhorar nos pormenores e na finalização. Em qualquer jogo podemos perder pontos mas podemos ganhar qualquer jogo também. Não fazemos contas. Podemos vencer no Dragão ou perder com o Nacional, e digo Nacional por ser o último. Este jogo escapou-nos por detalhes. No último jogo foi mais dividido, este não. Não tivemos a sorte do jogo, apesar do golo no final. Ainda se vai perder pontos. Estaremos preparados para Braga”, referiu ainda, antes de falar da grande penalidade falhada por João Mário e dos dois golos sofridos: “”Era momento importante, como o TT e Paulinho também tiveram ocasiões. No primeiro golo não controlámos uma jogada do Belenenses e depois no movimento há uma rutura e golo, no segundo golo não há história, acontece. Num dia em que corre tudo mal conseguimos recuperar a desvantagem”.