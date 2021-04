A banda Capitão Fausto disponibiliza online “As Maquetes dos Dias Contados”, cinco anos depois da edição do álbum “Capitão Fausto Têm os dias Contados”, anunciou esta quinta-feira a discográfica Sony Music.

“As Maquetes dos Dias Contados” podem ser escutadas no Youtube

No mesmo comunicado a banda explica: “Fizemos uma compilação de dezenas de maquetes que encontrámos do ‘Capitão Fausto Têm os Dias Contados’, e gravámos uma narração que conta a história do processo de composição e produção das canções. Pelo caminho, revelamos conteúdos inéditos, gravações e experiências nunca antes ouvidas, ensaios, e até maquetes de canções que nunca viram a luz do dia”.

No quinto aniversário deste álbum, prestamos-lhe homenagem convidando fãs e curiosos a embarcarem nesta aventura de intriga e de áudio”, remata a banda indie, constituída em 2009.

Os Capitão Fausto são Domingos Coimbra, baixista, Francisco Ferreira, teclista, Manuel Palha, guitarrista e teclista, Tomás Wallenstein, vocalista, guitarrista e teclista, e Salvador Seabra, baterista.

A banda assinou êxitos como “Boa Memória”, “Teresa”, “Morro nas Praia”, “Faço as Vontades”, “Sempre Bem” e “Lentamente”. Com o músico Tim Bernardes, a banda gravou uma versão de “Recomeçar”.