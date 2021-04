Os prejuízos da TAP SA ascenderam a 1.230,3 milhões de euros em 2020, ano marcado pela pandemia de Covid-19, um agravamento superior em 12 vezes às perdas de 95,6 milhões de 2019.

De acordo com um comunicado enviado esta quinta-feira pela empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), “o resultado líquido do ano foi negativo em 1.230,3 milhões” de euros, um agravamento dos prejuízos de quase 1.300% face aos 95,6 milhões de euros de 2019.

A companhia aérea lembra que “tal como em todo o setor da aviação a operação e resultados de 2020 foram severamente impactados pela quebra de atividade em resultado da pandemia de Covid-19”. O número de passageiros sofreu uma quebra de 72,7%, interrompendo o crescimento que se tinha verificado nos quatro anos consecutivos anteriores, indica a empresa.

“As receitas de passagens caíram 70,9% em 2020, o que compara com uma queda do setor a nível global de 68,8% (de acordo com a IATA)”, acrescenta a TAP.