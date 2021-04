Paquistão: cinco mortos e 12 feridos em atentado reivindicado pelos talibã

Nesse sentido, a tese avançada pelas autoridades é que os terroristas poderiam ter Nong Rong como alvo. Contudo, o embaixador chinês não estava no hotel no momento do ataque.

As autoridades chinesas condenaram o atentado e referiam que não há vítimas entre a comitiva chinesa. A BBC, que cita os media locais, diz que também não há vitimas entre os hóspedes do Hotel Serena.

O primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, denunciou o que considera um “ataque terrorista cobarde” e disse estar “profundamente triste pela perda de vidas inocentes”, garantindo que o Paquistão está firme no combate ao terrorismo.

I am deeply saddened by the loss of innocent lives in the condemnable & cowardly terrorist attack in Quetta yesterday. Our nation has made great sacrifices in defeating terrorism & we will not to allow this scourge to rise again. We remain alert to all internal & external threats

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) April 22, 2021