A luz não abunda. Como se estivéssemos no sopé do mundo, nas entranhas da terra. Ao centro, um elemento cenográfico de dimensões exageradas — ao centro e não só, tal é a lonjura da criatura, provavelmente monstro marítimo, provavelmente raposa-ciborgue. Circundando-o, adivinhando-lhe a pele e o tronco, duas intérpretes algures entre um escaravelho e um humano-inseto, de vestes brilhantes e coloridas, cujo fato elástico contém um capuz. Assim que cobrem a cabeça a música avança, assim que o retiram a música pára. As duas intérpretes, neste caso, são também criadoras e logo duas das mais importantes no que à dança contemporânea diz respeito. Juntamente com o diretor-artístico do Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII) e criador Tiago Rodrigues — que em julho vai estrear O Cerejal, de Anton Tchekhov, numa produção do Festival d’Avignon — trazem Please, Please, Please (espectáculo estreado em Lausanne, em 2019) ao Porto, mais precisamente ao DDD — Festival Dias da Dança, onde estas quinta e sexta-feira marcam presença no Teatro Carlos Alberto, e ainda em Lisboa, no TNDMII, nos dias 29 e 30 de abril.

Não é inédita a cumplicidade evidente até em cena entre a francesa Mathilde Monnier e a hispano-suíça La Ribot. Estas duas instituições no mundo da dança já tinham feito, em conjunto, Gustavia, em 2008, um espectáculo em torno da noção de burlesco e de striptease, que no ano seguinte passaria pela Culturgest e seria visto por Tiago Rodrigues, que estava longe de imaginar que dez anos depois este convite lhe chegaria.

O encenador português tinha-se cruzado com Mathilde Monnier em algumas digressões em território francês, ou seja, já se conheciam pessoalmente e já partilhavam admiração. La Ribot era-lhe mais distante, mas o mútuo reconhecimento do trabalho desenvolvido era também evidente. “Aceitei imediatamente, em grande medida pela curiosidade de as ver trabalhar e de poder ver o trabalho de criação coreográfico por dentro e de me pôr ao serviço do espectáculo”, explica Tiago Rodrigues, que depressa admite que esta lógica de trio foi das primeiras concepções a que se agarraram.

Desde o início sabíamos que ia ser uma criação a três, com as duas em palco. Uma das perguntas que nos animou muito foi também essa: como é que vamos trabalhar em conjunto, antes ainda de pensarmos que peça vai resultar desse trabalho. A ideia de trio, de triângulo interessou-nos logo muito, podermos trabalhar em três ideias que fossem tocadas por algumas questões semelhantes e que não estivessem necessariamente a ser trabalhadas da mesma maneira, para nos permitir que, em alguns momentos, o corpo, o movimento tivesse todo o protagonismo e guiasse o caminho, noutros momentos que fosse o texto, e noutros momentos não sabemos muito bem como é que as coisas se juntavam.”