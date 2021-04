Com alguma regularidade, a Ferrari produz versões limitadas e de colecção a partir dos seus modelos mais nobres, equipados com o imponente V12 aberto a 65º instalado à frente. A primeira foi o Ferrari 599 GTO, a berlinetta que surgiu em 2010 com base no 599 XX, de que foram fabricadas 599 unidades com 670 cv às 8250 rpm. Em 2015, foi a vez do Ferrari F12 tdf, já com 780 cv às 8900 rpm, que viu serem produzidos 799 modelos.

A denominação da nova série especial só será conhecida a 5 de Maio, mas sabe-se já que deverá homenagear um modelo histórico ou uma vitória memorável da marca criada por Enzo Ferrari. Mais do que isso, foi revelado, juntamente com as primeiras fotos, que o V12 será capaz de girar até às 9500 rpm e debitar 830 cv.

Equipado com o mais potente V12 atmosférico da marca, bem como o motor a combustão mais possante da história do construtor, a nova berlinetta exibe ainda uma aerodinâmica apurada, sem contudo abusar da exuberância dos apêndices que comprometam uma utilização no dia-a-dia. No capítulo da eficácia, haverá igualmente que contar com o contributo do sistema de quatro rodas direccionais, que além de incrementarem a maneabilidade em manobras a baixa velocidade, aumentarão a estabilidade a alta velocidade.

O próximo desportivo da Ferrari, com motor à frente e habitáculo “puxado” para trás, exibe um interior luxuoso, sem abrir mão do carácter desportivo, estreando ainda a versão mais avançada do Side Slip Control, a 7.0, que promete melhorar a capacidade de controlo sobre os 830 cv em utilização desportiva. Mais novidades a 5 de Maio.