Um dos maiores investimentos nos últimos anos da Alfa Romeo incidiu na concepção e desenvolvimento da plataforma Giorgio, que no arranque deveria permitir conceber o Giulia e o Stelvio, a que se seguiriam 15 outros modelos do então grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Seriam sobretudo modelos de marcas americanas, como a Jeep, Dodge e Chrysler, mas também a europeia Maserati. O novo CEO da marca italiana, Jean-Philippe Imparato, vem agora anunciar que a Giorgio será abandonada e que os futuros Giulia e Stelvio recorrerão a uma nova plataforma da Stellantis.

Depois de ter concebido a sofisticada Giorgio em 2014, para maximizar o potencial de sucesso no mercado dos seus modelos e assegurar o regresso em força da Alfa Romeo, a então FCA gerou uma plataforma dispendiosa, que se tornou ainda mais cara ao ser apenas adoptada pela Jeep (no Grand Cherokee) e pela Maserati (no Grecale, a lançar ainda este ano). Mas o que a condenou à morte, de acordo com declarações de Imparato à Forbes, foi o facto de dificultar a adopção de mecânicas híbridas plug-in, necessidade de que ainda não se falava muito à época.

Para os novos topo de gama das marcas da Stellantis, o grupo irá utilizar a nova plataforma STLA, de Stellantis Large, que vai dar origem a veículos 4×4 e 4×2, berlinas e SUV, de um lado e do outro do Atlântico.

Abandonamos a Giorgio porque é fundamental atingir grandes volumes de produção, tal como é necessário garantir que a Alfa Romeo tem acesso a soluções híbridas plug-in, ainda que sempre com um toque da Alfa”, anunciou Imparato.

O novo CEO da marca transalpina justificou ainda o atraso do Tonale, o SUV mais pequeno para posicionar abaixo do Stelvio. “O Tonale será o primeiro modelo electrificado da Alfa Romeo, pelo que é preciso garantir que fazemos um grande trabalho”, explicou Jean-Philippe Imparato, para depois realçar que, “face ao corte de 60% nas emissões de CO 2 que a Europa deseja para 2030, os construtores têm de conceber modelos electrificados competitivos ou morrem”. Daí que a Alfa Romeo tenha decidido realizar um upgrade ao potencial do primeiro modelo PHEV da sua gama, o Tonale.