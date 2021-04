O ex-presidente do governo da Madeira Alberto João Jardim preside à comissão de honra da candidatura de Nuno Miguel Henriques pelo PSD à Câmara de Alenquer nas próximas eleições autárquicas, confirmou hoje o histórico militante do partido.

Contactado pela agência Lusa, Alberto João Jardim confirmou que preside à comissão de honra do cabeça-de-lista dos sociais-democratas à Câmara de Alenquer, no distrito de Lisboa.

Em nota de imprensa, a candidatura social-democrata referiu que Alberto João Jardim “apoia Nuno Henriques para conquistar o município, que foi desde sempre governado por socialistas”.

O PSD vai candidatar o autarca e autor de projetos culturais Nuno Miguel Henriques à Câmara de Alenquer nas próximas eleições autárquicas, a realizar em setembro ou outubro.

Sob o lema “Mudança com Confiança, Mais, Melhor e Diferente”, a candidatura disponibilizou o site www.alenquer2021.pt.

Nuno Miguel Henriques disse à agência Lusa, na altura do anúncio, que aceitou o convite do partido para ser o candidato à câmara “pela necessidade e imperativo de consciência de ver o concelho parado no tempo e a precisar de mais trabalho” e de uma nova dinâmica “para transformar o concelho”.

O candidato apontou problemas existentes neste concelho, como a falta de limpeza urbana e de medidas contra incêndios e inundações.

Se for eleito, pretende baixar os impostos no concelho, rodar o gabinete do presidente de câmara por cada freguesia a cada três meses, promover uma verdadeira transformação digital no concelho, apostar na promoção dos produtos agrícolas e criar uma agenda cultural inclusiva.

Entre os seus projetos, está também a criação de um regulamento para reembolsar do pagamento de portagens a quem reside no concelho e tem de se deslocar de automóvel particular para ir trabalhar, podendo “reverter” o valor na frequência de atividades culturais.

Nuno Miguel Henriques quer uma “candidatura inclusiva” e, por isso, admitiu que “pode vir a ter uma grande coligação de outros partidos e de independentes”.

Nuno Miguel Henriques é adjunto da presidente da Câmara de Castanheira de Pera e deputado municipal em Torres Vedras pelo PSD, partido de que é militante.

Possui licenciatura em Ciências Socais, pós-graduação em “Imagem, Protocolo e Organização de Eventos”, “Apresentação de Televisão” e “Marketing”.

Na área da Cultura, é autor e diretor de diversos projetos culturais e pedagógicos, formador, declara poesia e interpreta textos literários para o público e foi diretor do Instituto de Artes do Espetáculo, entre 1995 a 2001.

Nas últimas eleições autárquicas, o PS ganhou a câmara municipal, conseguindo quatro mandatos, o PSD/CDS-PP dois e a CDU um.