Boletim DGS. Pela primeira vez em 206 dias, há menos de 100 pessoas internadas em cuidados intensivos

Há exatamente 206 dias que o número de internamentos associados à Covid-19 em unidades de cuidados intensivos do país não baixava da fasquia dos três dígitos. Desde 29 de setembro, dia em que havia 99 pessoas em UCI, que não acontecia o que esta sexta-feira voltou a suceder: com as hospitalizações em queda há quatro dias consecutivos, o número de doentes a necessitar de cuidados de saúde diferenciados baixou para os 98. No total, são agora 384 as pessoas internadas nos hospitais portugueses com Covid-19 — há 206 dias, estavam os números da pandemia em crescimento, eram 661.