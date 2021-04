Os primeiros dois eventos-teste destinados a preparar o regresso dos espetáculos ao vivo com um grande número de espectadores vão decorrer em Braga nos dias 29 e 30 de abril com cerca de 400 pessoas em cada um, revelou a ministra da Cultura, Graça Fonseca, numa entrevista à SIC na noite de quinta-feira.

“Neste momento estão agendados os dois primeiros eventos-teste. Serão em Braga no final deste mês, de abril“, confirmou Graça Fonseca, acrescentando que os dois eventos vão ter cerca de 400 espectadores. Num deles, as pessoas estarão sentadas; no outro, estarão em pé.

“O nosso compromisso é de abrir os eventos culturais como eles encerraram e, a partir daqui, trabalhar para identificar as condições de progresso de podermos estar em eventos ao vivo. Sempre, naturalmente, de acordo com a evolução da pandemia“, explicou Graça Fonseca.

“É importante fazermos estes eventos-teste. Outros países fizeram. A nossa vizinha Espanha fez. É importante fazê-lo, porque o que vai acontecer é que nestes eventos-teste, um é sentado e o outro é em pé, vai ser possível à Direção-Geral da Saúde depois fazer a avaliação das pessoas que estiveram nestes eventos”, acrescentou a ministra.

No início de abril, o Presidente da República promulgou o diploma do Governo sobre o regresso dos espetáculos culturais e artísticos, que já previa a realização de “eventos teste-piloto“, em articulação com a DGS, para que fossem definidas novas orientações técnicas.

Os resultados destes testes poderão conduzir à “alteração da orientação em vigor“, nomeadamente alterando os limites de público definidos em função da área de cada recinto.

Como o Observador já havia avançado em fevereiro, o regresso dos grandes eventos culturais, como os festivais de verão, está dependente do sucesso dos eventos-teste e do entendimento sobre as regras entre Governo, DGS e promotores dos concertos.