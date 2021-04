O montante dos concursos de obras públicas lançados no primeiro trimestre recuou 42% em termos homólogos, para 969 milhões de euros, penalizado pelo “valor excecionalmente elevado” de promoções registado em março de 2020, informou esta sexta-feira a AICCOPN.

“Este valor é 42% inferior aos 1.663 milhões apurados em igual trimestre de 2020. Porém, tal deve-se ao facto de, em março do ano passado, se ter registado um valor excecionalmente elevado de promoções, em resultado da concentração do lançamento, nesse mês, de grandes concursos de projetos como as novas linhas de metro do Porto e de Lisboa ou a modernização da Linha da Beira Alta”, lê-se no mais recente Barómetro das Obras Públicas da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

Segundo precisa, “os nove concursos de valor igual ou superior a 25 milhões de euros registados em março de 2020 representaram um total de 872 milhões de euros e explicam a variação negativa verificada em termos homólogos”.

No que se refere aos contratos celebrados de empreitadas de obras públicas (incluindo concursos públicos, ajustes diretos, consultas prévias e outros contratos celebrados) e reportados no Portal Base, aumentaram 17% até final de março, perfazendo um montante de 720 milhões de euros.

A este valor corresponde uma variação homóloga temporalmente comparável (com a informação disponível até ao dia 15 de abril de cada um dos anos) de +43%.

No trimestre em análise, os contratos celebrados no âmbito de concursos públicos aumentaram 18% face a 2020, totalizando 561 milhões de euros, enquanto os contratos celebrados em resultado de ajustes diretos e consultas prévias sofreram “uma ligeira redução”, de 2%, face ao período homólogo de 2020, somando 101 milhões de euros.