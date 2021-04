(Em atualização)

Mais de onze anos depois da morte de Rosalina Ribeiro, no Rio de Janeiro, o caso chega à justiça portuguesa: não para o julgamento, mas para a audição do antigo deputado Domingos Duarte Lima, que foi pronunciado pelo crime de homicídio no Brasil. O antigo líder da bancada parlamentar do PSD, que está a cumprir pena de prisão na Carregueira, no âmbito do processo BPN/Homeland, está a ser ouvido pelo juiz Pedro Lucas por videoconferência para dizer se concorda ou não que o julgamento do homicídio seja realizado em Portugal.

O processo da morte de Rosalina Ribeiro chegou a Portugal em outubro de 2020, segundo noticiou o Observador na altura. O caso foi encerrado nesse ano na Justiça brasileira, depois de anos de recursos para tentar travar a transferência para Lisboa. Em março do ano passado, o caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça (equivalente ao Supremo português), que considerou que se o julgamento fosse realizado no Brasil e acabasse com uma condenação haveria o forte risco de Duarte Lima sair impune — uma vez que Portugal nunca o poderia extraditar.

Rosalina Ribeiro, antiga companheira de Lúcio Tomé Feteira, foi assassinada no final de 2009. O seu corpo foi encontrado na berma de uma estrada a cerca de cem quilómetros da cidade do Rio de Janeiro. O Ministério Público brasileiro considerou que Duarte Lima era o principal responsável pelo homicídio. É que a vítima tinha colocado nas contas do advogado 5,2 milhões de euros para evitar ser arrestada pelos herdeiros de Feteira nas lutas que com estes mantinha nos tribunais portugueses. Duarte Lima terá querido depois que Rosalina assinasse uma declaração a isentá-lo de tal recebimento.

Algumas suspeitas levantadas logo numa fase inicial do inquérito prendem-se com os contornos da viagem que Duarte Lima fez para o Brasil — não aterrou no Rio de Janeiro, mas em Belo Horizonte — e a falta de colaboração com as autoridades policiais: recusou, por exemplo, dizer qual o carro que usara para se encontrar com a vítima.