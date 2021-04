A norte-americana Nicole Franklin admitiu que tentou atropelar, em dezembro de 2019, três crianças por causa da sua etnia. Natural do estado do Iowa, a mulher de 43 anos está acusada de crimes de ódio e arrisca prisão perpétua, tendo ainda de ser obrigada a ressarcir as vítimas em 250 mil euros.

Segundo um comunicado do departamento de justiça norte-americano, Nicole Franklin tentou atropelar duas crianças em Des Moines, no estado do Iowa, e decidiu entrar com o carro no passeio com a intenção de as matar, por pensar que elas que eram oriundas de África e do Médio Oriente. Acabou mesmo por atingir um dos menores, que ficou ferido, sendo que momentos depois decidiu fugir.

Meia hora depois, a mulher volta a fazer a mesma coisa, desta feita junto a uma escola secundária. Nicole Franklin decide entrar pelo passeio e queria matar uma menor que pensava ser mexicana. A agressora causou ferimentos graves à criança e voltou a fugir, mas, no final desse dia, acabou por ser presa.

Pamela S. Karlan, vice-procudora-geral adjunta da Divisão de Direitos Civis do Departamento de Justiça, não tem dúvidas de que Nicole Franklin tentou matar as crianças “porque eram de outros país”, acrescentado que “todas as pessoas nos Estados Unidos, independentemente de onde vêm, devem ter o direito de estarem livres do medo da violência devido a ser quem são”.

Também Richard Westphal, do Departamento da Justiça da polícia de Iowa, salientou que “as vítimas jovens e corajosas seja qual for a sua raça, cor, religião ou nacionalidade não devem temer pela sua segurança por andarem simplesmente na rua. A mensagem deve clara — este tipo de violência de ódio é inaceitável”.

Eugene Kowel, do departamento de Omaha do FBI, também considera “inaceitável” que exista “violência baseada na raça, identidade sexual ou crenças religiosas”, prometendo que o “FBI não vai tolerar que alguém cometa tal violência horrível contra três crianças, apenas por causa da cor de sua pele”. “Encorajamos todos a relatar esses crimes”, apela.