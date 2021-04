O Kauai eléctrico continua a braços com uma tendência acima da média para arder na Coreia do Sul, o que é mau para clientes e para a imagem da marca. De acordo com a local Yonhap News Agency, isto levou o construtor a anunciar que vai parar com a fabricação e venda do popular modelo no mercado doméstico.

O Kauai EV é o eléctrico mais vendido da marca, no mercado local e não só, tendo sido recentemente refrescado com a inclusão de melhorias estéticas e mais equipamento, de entretenimento e ajuda à condução. Mas nada disto permitiu ultrapassar a má imagem criada junto dos potenciais compradores sul-coreanos, que continuam preocupados com os casos em que uma série de baterias da LG Chem (ou a sua montagem no pack) revelaram uma tendência acima da média para começar a arder de forma espontânea. A Hyundai recolheu 75.680 unidades do pequeno SUV a bateria.

Face ao problema, em vez de tentar remar contra a maré, o construtor decidiu terminar com a produção destinada ao mercado local e avançar para o Ioniq 5, um SUV de maiores dimensões que se assume como das melhores propostas do mercado. A queda das vendas no mercado doméstico do Kauai EV dá força a esta decisão, uma vez que das 10.000 unidades/ano em 2018 e 2019, a Hyundai passou para apenas 8000 em 2020 e, no primeiro trimestre de 2021, comercializou somente 984 veículos. Se tivermos em conta que a marca recebeu 40.000 pré-encomendas para o Ioniq 5, só para a Coreia do Sul, é fácil perceber a confiança do construtor. Em Portugal, as primeiras unidades já podem ser pré-reservadas.

A decisão da Hyundai de retirar o Kauai EV não afecta os mercados de exportação, a começar pelo europeu, para o qual os sul-coreanos necessitam do SUV eléctrico para baixar a média das emissões de CO 2 da marca. Para mais, não são conhecidos casos de incêndios no mercado europeu envolvendo este modelo. Resta saber se será viável continuar a produzir o popular eléctrico, sem contar com o contributo das vendas relativas ao mercado local.