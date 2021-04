As autoridades da Indonésia estão esta sexta-feira a intensificar os esforços para encontrar um submarino que se encontra desaparecido desde quarta-feira e que já só tem reservas de oxigénio para assegurar a vida dos 53 membros da tripulação durante menos de 24 horas.

“Vamos maximizar os esforços hoje, até ao limite de amanhã às 3h da manhã“, disse esta sexta-feira o porta-voz das forças armadas indonésias, Achmad Riad, em declarações citadas pela Associated Press.

O submarino KRI Nanggala 402, de construção alemã, está desaparecido desde quarta-feira, dia em que mergulhou pela última vez ao largo de Bali. Nesse dia, a marinha indonésia confirmou que havia perdido o contacto com a tripulação do submarino, envolvido em exercícios militares, e revelou ter lançado uma operação de busca com a ajuda das forças armadas de Singapura e de Austrália.

Na quarta-feira, o comandante das forças armadas indonésias disse à imprensa que se suspeitava de que o submarino poderia ter encalhado ou então ter descido demasiado, abaixo do limite a partir do qual pode ser contactado ou recuperado — podendo encontrar-se a mais de 700 metros de profundidade.

Na quinta-feira, já se encontravam mais de 400 pessoas, cinco navios e um helicóptero envolvidos nas buscas. Agora, para os derradeiros esforços, foram mobilizados 24 navios, entre embarcações militares e outras e um avião de patrulha. Também esta sexta-feira, deverão chegar ao local dois navio de guerra australianos, incluindo um equipado com um aparelho de sonar, para ajudar nas buscas.

“Estes dois navios australianos vão ajudar a expandir a área das buscas e a alargar a duração dos esforços de busca“, disse o almirante Mark Hammond, da marinha australiana.

Também o Presidente da Indonésia, Joko Widodo, tem estado a acompanhar o processo e deu ordens para que não se poupassem esforços na busca do submarino. “A nossa principal prioridade é a segurança dos 53 membros da tripulação. Às famílias dos membros da tripulação, entendo o que sentem e estamos a fazer o melhor para salvar os membros da tripulação a bordo.”

As buscas desta sexta-feira estão concentradas numa região onde foi detetada uma mancha de óleo, embora não seja certo que a mancha tenha tido origem no submarino. Em simultâneo, as autoridades detetaram na região uma fonte de magnetismo que esperam tratar-se do submarino.

Os Estados Unidos da América também já enviaram ajuda aérea para a zona das buscas.