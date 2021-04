Lavoratta – Fábrica de Gelados Artesanais

Rua Santa Catarina 357, Porto. 22 117 6549. De segunda a sexta, das 9h às 22h30.

Para quem não resiste a um gelado: a Lavoratta nasceu em abril pela mão de quatro amigos e acaba de abrir portas no centro do Porto, num espaço com uma esplanada interior e uma fonte de chocolate non stop. O chef João Pupo Lameira, dos restaurantes RO e Bacalhau, criou uma carta original repleta de opções doces e salgadas, que inclui bolas de gelado, crepes, panquecas e waffles. Há combinações gulosas como caramelo salgado, chocolate e manteiga de amendoim e outras mais arrojadas com sorvete de limão, vodka, lemon curd e merengue. No universo dos salgados, o destaque vai para as waffles de massa folhada com cebola caramelizada e queijo cheddar, mas os crepes de cogumelos com óleo de trufa ou o clássico com salmão fumado, abacate e ovo também competem para o primeiro lugar.

Ruínas Romanas de Troia

Península de Troia, Setúbal. 93 903 1936. De quarta-feira a domingo, das 10h às 13h; das 14h30 às 18h00. Preço dos bilhetes: 7,50 euros

Para os amantes de história: as ruínas romanas de Troia, classificadas como monumento nacional desde 1910, reabriram ao público com visitas guiadas que mostram as escavações arqueológicas que têm vindo a ser feitas desde 2007. Na época romana, este terá sido um dos maiores e mais interessantes complexos fabris de conservas de peixe do Império Romano e do Mediterrâneo Ocidental, com uma extensão de quase dois quilómetros. Da instalação industrial faziam parte oficinas e tanques de salga de peixe e marisco que se destinavam à produção do garum, um condimento muito apreciado pelo povo romano. Todos os anos são descobertos vestígios, que podem vistos nas exposições arqueológicas e eventos temáticos que periodicamente são promovidos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Teatromosca

Auditório Municipal António Silva, Rua Coração de Maria, Cacém. 963 403 255. Sábado, dia 24, às 11h. Preços dos bilhetes variam entre 5€ e os 7€.

Para explicar o 25 de abril aos mais novos: nem sempre é fácil explicar a revolução dos cravos aos mais pequenos, mas o teatromosca dá uma ajuda com “Romance do 25 de abril”, a sua mais recente produção pensada para o público infanto-juvenil. Adaptada do livro homónimo de João Pedro Mésseder e Alex Gozblau, a peça aborda um dos momentos mais marcantes da história recente de Portugal, ao mesmo tempo que procura promover e incentivar a prática da leitura junto dos mais novos. Quatro meses depois do fecho dos teatros, o espetáculo será apresentado, no dia 24 de abril às 11h, no palco do Auditório Municipal António Silva, no Cacém, mas também será transmitido em direto na plataforma Live Stage da Ticketline.

​Liminal Sessions

Eco Resort Villa Epicurea, Rua do Casalinho, Aldeia do Meco. 911878256. Domingo, dia 25. Inscrições limitadas a 10 pessoas. Preços: 75€ (cinco degustações); 190€ (plano com estadia incluída)

Para usar os cinco sentidos numa refeição: as Liminal Sessions promovem “Food and the Five Senses”, uma experiência holística que junta a gastronomia e a natureza ao longo de um dia. Com a curadoria dos chefs Lea Mirach e Francisco Basílio, cada sessão conta com cinco degustações num live cooking de improviso, onde a dupla irá revelar o seu processo criativo, narrando histórias em torno de um ingrediente principal, tendo como ponto de partida produtos locais, orgânicos e alimentos à base de plantas. Durante quatro horas, cada um dos cinco momentos irá extrair do toque, do paladar, da audição, da visão e do olfato elementos sensoriais que irão estimular a consciência, a intuição e o sentido de descoberta. Com a paisagem do Parque Natural da Serra da Arrábida como cenário, a experiência termina ao pôr do sol à volta de uma fogueira ao ar livre, com música ao vivo de um artista persa. O programa inclui ainda a estadia no Eco Resort Villa Epicurea e, no dia seguinte, uma aula holística de Hatha Yoga com meditações e práticas sensoriais.

Treetop Walk no Parque de Serralves

Rua D. João de Castro, 210, Porto. Domingo, dia 25, das 10h30 às 12h. Inscrição obrigatória para a.silva@serralves.pt. Bilhete adulto: 10 euros, entrada gratuita para crianças até aos 12 anos

Para dar um passeio na copa das árvores: o Treetop Walk é o passadiço de 260 metros de comprimento inserido na mata do Parque de Serralves que este domingo será o cenário de uma visita – oficina guiada, onde os mais novos vão poder conhecer a fundo vários espaços naturais e explorar a sua biodiversidade. Tocar nos ramos mais altos das árvores, cheirar as suas folhas e flores, ouvir o canto das aves e observar os seus ninhos são algumas das atividades possíveis se o S. Pedro deixar. É vestir o fato de treino, calçar as sapatilhas e embarcar nesta aventura limitada a 10 pessoas.

Noshi

Rua do Carmo, 11, Porto. 22 205 3034. Segunda a sexta, das 10h às 19h; sábado e domingo, das 9h às 13h.

Para equilibrar a dieta com um brunch saudável: o Noshi aproveitou a paragem forçada do novo confinamento para apetrechar a carta com opções ainda mais saudáveis, vegan e glúten free. O pudim de chia, com polpa de manga, frutos vermelhos, amêndoa tostada, lascas de coco e agave, a bolonhesa vegan em cogumelo Portobello ou as pataniscas de curgete, salmão fumado e molho tzatziki são algumas das novidades altamente instagramáveis que prometem não afundar a sua dieta. Ao fim de semana conte com um brunch composto por iogurte com granola e mel, panquecas de aveia com fruta, nachos com molho asiático, salada taco com tzatziki, salmão fumado e rúcula, sumo de laranja ou limonada e ainda café expresso, americano ou macchiato. Já lhe abriu o apetite?

Visitas ao Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões

Rua do Godinho, Matosinhos. 22 999 0700. Domingo, das 9h30 às 12h.

Para ver navios a custo zero: inaugurado em 2015, o Terminal de cruzeiros do Porto de Leixões é daqueles spots que vale a pena conhecer, seja pela sua arquitetura, localização ou função. Esta obra assinada por Luís Pedro Silva, tornou-se num emblemático e premiado ícone arquitetónico e, claro, uma atração turística. Em Portugal, já recebeu prémios como Melhor Empreendimento Imobiliário, Comércio, Serviços e Logística da SIL ou Melhor Projeto, Categoria Engenharia dos Prémios Construir, mas também tem direito a fama mundial, graças a distinções como Melhor Edifício do Ano 2017 da Arch Daily, Excelência 2019 do Cruise News Media Group, Melhor Edifício Comercial nos AZ Awards ou Melhor Porto do Ano da Seatrade Awards. Até ao fim do mês de abril, as visitas guiadas aos domingos de manhã são gratuitas para grupos limitados a 15 pessoas.

Desenhos e caricaturas de Amadeo de Souza- Cardoso

Casa-Museu Teixeira Lopes/Galerias Diogo de Macedo, Rua Teixeira Lopes, 32, Vila Nova de Gaia. 22 374 2904. Terça a sexta, das 9h às 12h30; 14h às 17h30; sábados, domingos e feriados, das 9h às 12h30.

Para os que tratam a pintura por tu: há sempre uma boa razão para regressar a uma galeria e ver uma exposição, desta vez o protagonista é Amadeo de Souza- Cardoso, um dos pintores modernistas portugueses mais marcantes do século XX. A mostra que inaugura este sábado, e estará patente até 17 de julho, revela uma seleção de desenhos, trabalhos raramente expostos e desvenda a caricatura como processo fundador da identidade artística do pintor. A exposição será acompanhada de visitas comentadas periodicamente e da edição de um livro catálogo que contará com os contributos da curadora, Catarina Alfaro, e da investigadora, Leonor de Oliveira.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.