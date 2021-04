O ministro das Infraestruturas e dos Transportes, Pedro Nuno Santos, afirmou esta sexta-feira que cerca de 500 trabalhadores da TAP estão já identificados para um processo de despedimento coletivo, ressalvando – no entanto – que ainda há tempo para que estes funcionários possam aceder às rescisões voluntárias.

“Quando ouvimos dizer que os trabalhadores têm sido colocados entre a espada e a parede… A verdade é que a empresa é que está entre a espada e a parede. A necessidade de reduzir o custo com pessoal, de reduzir o número de efetivos tem apenas como objetivo que a empresa se salve. Portanto, o despedimento coletivo é uma necessidade que se enquadra num plano de reestruturação”, disse Pedro Nuno Santos em entrevista no Jornal da Noite da SIC.

O responsável garantiu que o Governo e a TAP tentaram “ao máximo” reduzir o número de despedimentos, “mas a verdade é que a companhia está “a passar por uma situação extremamente complexa, muito difícil, desde logo para os trabalhadores”.

“Neste momento há um conjunto de perto de 500 trabalhadores que estão identificados para o processo de despedimento coletivo, mas obviamente que ainda há tempo para que possam optar pelas medidas voluntárias que tinham sido apresentadas. Não é uma questão de chantagem, é o que é”, sublinhou Pedro Nuno Santos.

A empresa, disse ainda, precisa de uma forte redução de custos porque teve uma travagem abrupta na sua atividade.

No entanto – e mais uma vez recusando que haja um ambiente de pressão extrema sobre os trabalhadores – Pedro Nuno Santos deixou outro dado. “O objetivo do Governo é salvar a empresa e este número também é importante: já foi enviada a 6.240 trabalhadores da TAP uma carta de conforto a dizer que está já garantida a sua permanência”.

A aprovação do plano de reestruturação da companhia, que está já a ser implementado, tem-se prolongado no tempo. De março passou para abril e entretanto já se fala em maio. O arrastamento destas negociações também estará a atrasar a entrada em funções da nova gestão executiva da empresa, alimentando ainda rumores de que a vinda do gestor alemão que teria sido proposto (e aceite) pelo Governo em março, já não estaria assegurada.

Pedro Nuno Santos também disse que as negociações do plano de reestruturação com a Comissão Europeia estão a correr bem, ainda que “infelizmente estejam a demorar mais tempo do que o Governo esperava”. E salientou que “nas próximas semanas” – já depois de aprovado o plano pela Direção Geral da Concorrência (DG COMP) da Comissão – “será conhecida a equipa de gestão”.

A TAP divulgou esta semana os resultados de 2020 que somaram prejuízos de 1.230 milhões de euros.