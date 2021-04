Em atualização

Uma agente da polícia francesa morreu esta sexta-feira depois de ter sido esfaqueada por um homem de nacionalidade tunisina em Rambouillet, a cerca de 50 quilómetros de Paris.

De acordo com o jornal Le Monde, a agente de 49 anos foi atacada com uma faca, enquanto se encontrava na esquadra da polícia, por volta das 14h30 locais (13h30 em Lisboa), e acabou por morrer de paragem cardiorrespiratória. A intervenção dos bombeiros não foi suficiente para socorrer a vítima, que, após um primeiro inquérito, aparenta ter sido atacado na garganta.

O agressor, cujos motivos não são conhecidos, foi posteriormente abatido com balas de outros agentes presentes no local.

Espera-se ainda esta sexta-feira a deslocação imediata do ministro do interior, Gérald Darmanin, e do primeiro-ministro, Jean Castex, ao local do incidente, para perceber melhor as circunstâncias do sucedido e demonstrar apoio aos agentes policiais.