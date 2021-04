Ricardo Salgado, pronunciado por três crimes de abuso de poder na Operação Marquês, não quer ir a julgamento separado dos outros arguidos. A defesa do ex-banqueiro alega que houve uma irregularidade na decisão do juiz Ivo Rosa e decidiu recorrer.

A informação foi inicialmente avançada pelo “Expresso”, e mereceu o destaque da TVI e do jornal “Público“. De acordo com estes órgãos de comunicação social, Salgado, tal como o Ministério Público, de resto, não aceita a separação de processos decretada por Ivo Rosa.

Segundo o requerimento a que TVI teve acesso, a defesa de Ricardo Salgado alegou que o arguido pretende que todos os factos relativos à utilização da conta da Espírito Santo Enterprises sejam submetidos a julgamento apenas e só depois de o Tribunal da Relação de Lisboa avaliar o recurso interposto pelo Ministério Público.

Além disso, Ricardo Salgado argumenta que Ivo Rosa violou preceitos legais ao não lhe dar oportunidade de se pronunciar sobre a decisão de separar os processos, acrescenta ainda o “Público”.

Entendimento diferente tem o juiz Ivo Rosa, que “indeferiu o requerimento, considerando que a decisão de separação de processos por ausência de conexão não interfere com as garantias de defesa do arguido, explicando que o mesmo poderá fazer o contraditório em sede de julgamento”.

Resta agora saber o que fará o coletivo de juízes a quem o julgamento de Ricardo Salgado foi entregue. Se entenderem que o melhor é suspender o processo até que estas questões se resolvam, nomeadamente junto do Tribunal da Relação de Lisboa, a decisão de Ivo Rosa ficará sem efeito.