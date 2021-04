Uma cápsula SpaceX – já usada anteriormente e com quatro astronautas a bordo – acoplou este sábado com a Estação Espacial Internacional (EEI), naquela que é o terceira missão deste tipo, este ano, por parte da companhia de Elon Musk.

A cápsula Dragon – recuperada de outras missões – acoplou autonomamente com a estação orbital (a cerca de 420 quilómetros da Terra) por cima do Oceano Índico, um dia depois de ter decolado do Centro Espacial Kennedy, da NASA.

Os novos astronautas – em representação da França, do Japão e dos Estados Unidos – vão passar seis meses na estação espacial. E substituem quatro dos astronautas em missão, que na quarta-feira regressam à Terra também numa cápsula Dragon.

Esta foi a primeira vez que duas Dragon da SpaceX ficaram acopladas na EEI ao mesmo tempo, e praticamente lado a lado.

Apesar de esta ter sido a terceira missão da SpaceX a levar tripulação para a EEI (a pedido da Nasa), foi a primeira vez que usou um veículo usado anteriormente. Esta cápsula Dragon foi usada pela primeira em maio do ano passado.

Os astronautas da NASA Shane Kimbrough e Megan McArthur – respetivamente, o comandante e a piloto da Dragon – monitorizaram os computadores da cápsula à chegada à EEI. Caso fosse preciso, qualquer um deles poderia assumir o controlo manual da cápsula, mas não foi necessário: o sistema autónomo funcionou sem problemas, de forma parecida a um carro autónomo.