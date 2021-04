O Chelsea impôs-se este sábado no dérbi londrino com o West Ham (1-0), numa partida da 33.ª jornada da Liga inglesa de futebol, e isolou-se no quarto lugar, que dá acesso direto à Liga dos Campeões. O golo solitário do avançado germânico Timo Werner, à passagem do minuto 43, bastou para os blues voltarem às vitórias, depois do “nulo” com o Brighton na última ronda.

Com o tento anotado no Estádio Olímpico de Londres, Werner passou a estar diretamente envolvido em 20 golos do Chelsea (11 tentos e nove assistências), mais do que qualquer jogador de outro clube na presente temporada, para todas as competições.

A margem mínima permitiu aos hammers lutarem até ao apito final, mas a expulsão do defesa Fabian Balbuena (81 minutos) complicou a tarefa dos locais, que somaram a segunda derrota consecutiva, mas permanecem sozinhos no quinto posto (55 pontos). Por sua vez, a equipa do Thomas Tuchel ocupa a quarta posição, com 58 pontos, a um do terceiro classificado Leicester, que tem um jogo por disputar. A liderança pertence ao destacadíssimo Manchester City (77), seguido do rival United (66).

Horas antes, um golo de Joe Willock, nos descontos, garantiu este sábado ao Newcastle o empate em Liverpool (1-1), que impossibilitou os reds de subir, precisamente, ao milionário quarto lugar.

O ainda campeão inglês entrou no jogo, praticamente, a vencer, com um golo do egípcio Mohamed Salah, quando decorria o minuto três, mas o desleixo defensivo do Liverpool e o acreditar dos magpies na reta final deu frutos aos 90+5, pouco depois do videoárbitro (VAR) anular um tento a Callum Wilson, por mão na bola.

Com o 20.º tento anotado na presente edição da Premier League, o avançado egípcio tornou-se o primeiro jogador dos reds a registar, pelos menos, 20 remates certeiros em três campanhas diferentes da prova.

Em Anfield Road, o internacional português Diogo Jota foi lançado de início, mas acabou por estar desaparecido do encontro, tendo sido substituído no decorrer do segundo tempo, por James Milner, o jogador com o maior número de jogos (159) a suplente da história da Liga inglesa, ultrapassando o retirado Peter Crouch.

O emblema orientado pelo alemão Jürgen Klopp mantém a sexta posição, com 54 pontos, mais um do que Tottenham (sétimo) e mais dois do que Everton (oitavo, menos um jogo).