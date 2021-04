Já se sabe o que vão vestir os atletas da delegação portuguesa enviada a Tóquio, nas cerimónias de abertura e de encerramento e noutros momentos formais e informais dos Jogos Olímpicos.

A portuguesa Decenio apresentou este sábado à tarde, no segundo take da “The Sofa Edition” do Portugal Fashion, mais uma vez à distância por causa da pandemia de Covid-19, as criações preparadas para equipar os atletas que vão representar o país nas Olimpíadas que, depois do cancelamento em 2020, deverão decorrer entre 23 de julho e 8 de agosto deste ano.

Foram vários os atletas que participaram no desfile, gravado e emitido esta tarde via streaming. Para além de Francisco Belo, que no mês passado, nos Europeus de Pista Coberta, bateu o recorde nacional do lançamento do peso, e de Evelise da Veiga, a atleta do Sporting que vai ao Japão lutar por uma medalha no triplo salto, estiveram presentes Carla Salomé e Catarina Ribeiro (atletismo), Emanuel Silva (canoagem), Pedro e Diogo Costa (vela) , Rui Silva (andebol), Tamila Holub (natação) e Tiago Apolónia (ténis de mesa).

5 fotos

“A ideia foi criar uma linha de vestuário que evidenciasse a elegância da marca, alinhada ao contexto do nosso país. A Cruz da Ordem de Cristo ou Cruz de Portugal serviu de inspiração na criação do padrão utilizado nas camisolas usadas pelos atletas portugueses. A Cruz de Cristo é um emblema da histórica Ordem de Cristo de Portugal que, desde então, se tornou num símbolo intrínseco português que serve como incentivo à coragem e esforço pela vitória”, explicaram Decenio e Comité Olímpico Português em comunicado enviado às redações.

Na linha, composta por “silhuetas simples”, foram utilizados materiais “puros e pouco convencionais”, como algodão 100% orgânico e redes, que revestem o bomber jacket mais informal que os atletas vão poder utilizar em ocasiões menos solenes, e que pretendem simbolizar “as bem sucedidas viagens marítimas dos nossos descobridores”. O objetivo, continua o mesmo texto, é que funcionem como um “amuleto de sorte” para os atletas da delegação nacional.