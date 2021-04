O filme “Purpleboy”, realizado pelo brasileiro Alexandre Siqueira e com produção portuguesa, venceu o Grande Prémio do Animocje — Festival Internacional de Cinema de Animação, em Bydgoszcz, na Polónia. De acordo com o palmarés anunciado este sábado, “Purpleboy” recebeu a distinção máxima do festival, juntando-se a um percurso internacional com mais de 20 prémios.

“Purpleboy” é uma curta-metragem de animação com coprodução entre Portugal, França e Bélgica, assinada pelo realizador Alexandre Siqueira, que nasceu no Brasil e cresceu e estudou em Portugal. O filme, que já esteve indicado para os prémios norte-americanos Annie, aborda questões como a identidade de género a partir da história de Óscar, um menino transgénero.

[O teaser do filme “Purpleboy, de Alexandre Siqueira:]

“Como Óscar está enraizado e seu corpo ainda está em desenvolvimento, seus pais não sabem o sexo da criança. No entanto, o pai tem certeza de que ele é um menino. Por outro lado, o instinto materno faz acreditar que é uma menina”, sustenta o realizador na nota de intenções.

Na competição do festival polaco, que conclui este sábado a 10.ª edição, estavam também os filmes “Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias”, de Regina Pessoa, “Suspensão”, de Luís Soares, e “Nestor”, de João Gonzalez. Estava presente também a produção norte-americana “Kapaemahu”, com direção de animação do realizador português Daniel Sousa.