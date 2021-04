As autoridades da Indonésia anunciaram este sábado que encontraram alguns destroços do submarino desaparecido, uma indicação de que se terá afundado com os seus 53 tripulantes a bordo – eliminando as esperanças de que possam ser encontrados sobreviventes.

A notícia está a ser avançada pela Associated Press. Um responsável da marinha indonésia, Yudo Margono, indicou à imprensa que as equipas de salvamento encontraram vários itens como uma pequena garrafa de óleo para o periscópio e tapetes habitualmente usados para rezas. “Com as provas autênticas que encontrámos e que acreditamos serem do submarino, passámos assim de uma fase ‘submarino desaparecido’ para ‘submarino afundado'”, indicou o responsável.

As autoridades da Indonésia tinham indicado na sexta-feira que estavam a intensificar os esforços para encontrar um submarino que se encontra desaparecido desde quarta-feira e que já só teria reservas de oxigénio para assegurar a vida dos 53 membros da tripulação durante menos de 24 horas, ou seja, até este sábado.

O submarino KRI Nanggala 402, de construção alemã, estava desaparecido desde quarta-feira, dia em que mergulhou pela última vez ao largo de Bali. Nesse dia, a marinha indonésia confirmou que havia perdido o contacto com a tripulação do submarino, envolvido em exercícios militares, e revelou ter lançado uma operação de busca com a ajuda das forças armadas de Singapura e de Austrália.

Na quarta-feira, o comandante das forças armadas indonésias disse à imprensa que se suspeitava de que o submarino poderia ter encalhado ou então ter descido demasiado, abaixo do limite a partir do qual pode ser contactado ou recuperado — podendo encontrar-se a mais de 700 metros de profundidade.