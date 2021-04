Para muitos condutores, aos superdesportivos como o Huracán EVO deveria bastar um super motor como o seu V10 com 640 cv e um chassi terrivelmente eficaz, tanto na versão de duas ou quatro rodas motrizes, pois tudo o resto é acessório. Sucede que nem todos os utilizadores desta classe de puros-sangues apreciam não poder usufruir num supercarro das mesmas mordomias que têm à disposição num simples utilitário, pelo que a Lamborghini reforçou o nível de equipamento do Huracán com vários sistemas e dispositivos, o que lhe permite ter acesso à Alexa da Amazon, uma espécie de mordomo a bordo.

Consciente de que os clientes é que mandam, o construtor italiano começou há já algum tempo a reforçar o conteúdo tecnológico dos seus modelos, em termos de equipamento de entretenimento e conectividade. O exemplo mais recente é o Huracán EVO, em qualquer uma das suas versões, conjugada com o Lamborghini Connect e a aplicação ÚNICA. Isto permite ao condutor encontrar mais facilmente o seu carro, se bem que não seja difícil descobrir um Huracán num parque de estacionamento, conhecer o estado do modelo, estabelecer limites de velocidade ou condições de utilização para os serviços de valet parking e até receber actualizações over-the-air para o infoentretenimento.

A app da Lamborghini permite controlar à distância o Huracán e até impedir que alguém explore a totalidade dos 640 cv do motor 5 fotos

Mas o pormenor que, possivelmente, chamará mais a atenção é a inclusão do sistema Alexa, da Amazon, que permite controlar uma série interminável de funções do EVO, tudo através de comandos de voz. De regular a temperatura do ar condicionado ao rádio, luzes, aquecimento dos assentos, navegação e telefone, tudo pode ser realizado sem tirar os olhos da estrada e as mãos do volante.

O Huracán está disponível em três versões, a EVO RWD, com apenas tracção atrás para ser mais leve, mais desafiante de conduzir e mais acessível, apesar de ver a potência reduzida a apenas 610 cv. O Huracán EVO, igualmente disponível em versão coupé ou roadster, mas com quatro rodas motrizes, extrai 640 cv do mesmo V10 com 5,2 litros, ultrapassando os primeiros 100 km/h ao fim de apenas 2,9 segundos, para depois continuar animadamente até aos 325 km/h. O terceiro elemento da família é o Huracán STO, uma espécie de EVO RWD mais radical, optimizado para uma utilização em pista e com 640 cv.

Os Huracán são comercializados em Portugal por preços entre 273 e 331 mil euros, valores correspondentes aos EVO RWD e ao EVO Roadster, respectivamente. O STO só começa a ser entregue mais próximo do Verão.