Título: Luto

Autor: Eduardo Halfon

Editora: D. Quixote

Páginas: 112

Preço: 11,90

Pela mão da D. Quixote, chega-nos agora a Portugal Luto, de Eduardo Halfon. Pelo caminho, já o romance açambarcou o Prémio do Melhor Livro Estrangeiro (França), o Prémio Edward Lewis Wallant (EUA), o Prémio Internacional do Livro Latino (EUA) e o Prémio das Livrarias de Navarra (Espanha).

Na ação, o narrador regressa à casa dos avós, nas margens do lago de Amatitlán, onde costumava passar os fins-de-semana em criança, antes de ir morar com a família para os Estados Unidos, empurrado pela situação política da Guatemala dos inícios dos anos 80. Ao voltar ali, a memória age em galope, e ei-lo de novo no passado.

Numa narrativa de enlevo, Halfon junta as memórias aos segredos da família. No centro, está a história de Salomón, tio do narrador, que morreu na infância e virou tabu. Aliás, assim começa: “Chamava-se Salomón. Morreu aos cinco anos, afogado no lago de Amatitlán.” (p. 11). À volta, estão as informações à toa que o sobrinho reuniu ao longo do tempo, e ainda a maneira como enformou a memória.

É-lhe difícil ter uma visão exata do passado da família, porque esta não toca no assunto: “Eu não conhecia os pormenores do seu acidente, e tão-pouco me atrevia a perguntar. Ninguém na família falava de Salomón. Ninguém pronunciava sequer o seu nome.” (p.12)

O que, até então, sobrevive de Salomón é a história que alguém contou ao narrador, e uma fotografia antiga que este encontra no sótão do avô. O narrador lá percebe que a versão em que acreditou toda a vida poderá ter algumas falácias e que a memória também trai, razão pela qual se lança numa empreitada pelos alicerces do passado da sua família paterna, procurando atar as pontas soltas. O assunto é proibido, e portanto lança-se a sós, revisitando a infância em Miami, a passagem do avô por Auschwitz, a morte do tio-avô durante a Segunda Guerra Mundial. Ao regressar às margens do lago, em conversa com a população local, descobre uma lista dos nomes das crianças afogadas no lago, mas nenhuma é o seu tio. Sobra então o vazio de quem perde uma verdade.

Na ausência de capítulos, no romance, o texto é estruturado em blocos. Sem ordem cronológica, tudo é funcional na narrativa, com saltos entre memórias de outras personagens, passado e presente. O aparente caos é, afinal, uma composição orgânica, já que cada pequeno bloco é operante, puxando a função textual do seguinte. O romance é curto e as dúvidas sobre o desfecho permanencem à medida que seguimos as dúvidas do próprio narrador.

Com uma narrativa eficaz, as referências multi-localizadas dão densidade, dinamismo e consistência. A mão do autor é firme, o que parece aleatório compõe-se num quadro cuidado e completo. Os deslocamentos imprimem velocidade e completam personagens. As memórias formam gente, as dúvidas também.

Luto, além da complexidade das relações familiares que forma, da volatilidade da memória e da busca pela verdade, mostra ainda as cicatrizes duradouras de uma perda. A profundidade do romance é subtil, mas fica claro que, no caso, o silêncio faz parte da reconciliação, ainda que, no fundo, a tentativa de negação via silêncio signifique que não há reconcilição alguma.