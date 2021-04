Uma mulher sofreu vários ferimentos após ter caído do cimo de uma falésia com cerca de dez metros na praia do Poço Velho, em Albufeira, no Algarve. O acidente aconteceu por volta das 17h deste sábado, quando os serviços de emergência foram chamados ao local.

Segundo adiantaram as autoridades locais ao Jornal de Notícias, o acidente ocorreu quando a vítima de 42 anos e nacionalidade ucraniana estava a dar um passeio com a família. “Ao que tudo indica, o acidente ocorreu quando a acidentada saltou a barreira de segurança que existe no local”, disse o comandante da Polícia Marítima de Portimão, Rodrigo Gonzalez dos Paços.

A mulher foi levada de helicóptero para a Unidade de Faro do Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Encontra-se em estado grave, refere o Correio da Manhã, que adianta que a vítima terá entrado em paragem cardiorrespiratória que foi revertida no local pelo INEM.

Ao Jornal de Notícias, Rodrigo Gonzalez dos Paços apelou para que, “nos passeios junto às arribas, seja respeitada a sinalização e as barreiras de segurança para evitar quedas acidentais”.