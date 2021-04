Quem é Louise Windsor, a neta "favorita" da rainha que vai herdar os póneis e a carruagem de Filipe?

Os póneis e a mais recente carruagem do duque, feita de alumínio e aço e que este apenas começou a conduzir aos 91 anos, não poderiam ficar em melhores mãos. Na manhã em que Filipe morreu, a 9 de abril, a filha do conde de Wessex foi vista no Grande Parque de Windsor a conduzir a carruagem do avô, prestando-lhe, assim, uma homenagem. Anos antes, em 2019, era a vez de um orgulhoso Filipe ser fotografado a assistir à prova da neta durante uma competição no Royal Windsor Horse Show, na qual Louise arrecadou o terceiro lugar. E ainda no dia do funeral, a jovem adolescente optou por usar uma pregadeira equestre, mostrando uma cabeça de cavalo e um chicote enrolado.

Numa entrevista dada em maio último, a condessa de Wessex comentou como a condução de carruagens era um talento natural para Louise — tanto mãe e filha, que se estreou no desporto em 2017, usufruíram dos ensinamentos do duque de Edimburgo e, tal como a rainha e o próprio príncipe Filipe, Louise é uma grande fã de passeios a cavalo e por diversas vezes exibiu suas habilidades equestres. Mas a relação especial de Louise não era apenas com um dos avós. Diz-se que esta emergiu enquanto neta favorita da rainha Isabel II após a longa estadia da jovem no retiro escocês da monarca durante o verão de 2019. A filha de Eduardo é a 14.ª na linha de sucessão ao trono, atrás do irmão mais novo, James — ambos nasceram antes do Ato de Sucessão à Coroa de 2013, que alterou as leis de sucessão ao trono britânico, revogando a regra centenária que favorecia a precedência dos filhos do sexo masculino.