O Atlético de Madrid perdeu este domingo na visita ao Athletic Bilbau, por 2-1, em jogo da 32.ª jornada da Liga espanhola de futebol, e viu os rivais aproximarem-se da liderança da tabela classificativa.

Bérenguer abriu a contagem logo aos oito minutos e deixou o ‘Atleti’ em apuros, sem que os líderes conseguissem fazer estragos de monta: acabaram a partida com apenas três remates enquadrados com a baliza.

Um deles, já com o regressado João Félix em campo, a partir dos 59 minutos, foi do montenegrino Savic, aos 77, mas outro defesa, Iñigo Martinez, fez aos 86 o golo que decidiu a partida para os bascos, que subiram ao 10.º lugar ao terminarem uma série de seis jogos sem vencer, cinco dos quais empates consecutivos.

Para os ‘colchoneros’, o resultado significa que todos os rivais se aproximaram: o Real Madrid, que empatou sem golos com o Bétis, podia tê-los igualado mas segue a dois pontos dos 73 do líder.

Mais abaixo, o FC Barcelona é terceiro, com os mesmos 71 do Real, após este domingo ‘virar’ em casa do Villarreal (2-1), enquanto o Sevilha bateu o Granada (2-1) e é quarto, com 70.

Os sevilhanos garantiram ainda, matematicamente, o acesso à Liga dos Campeões em 2021/22, por assegurar que acabam nos quatro primeiros lugares, a cinco rondas do fim.

Um penálti do croata Rakitic, aos 16 minutos, abriu a contagem, que o argentino Ocampos, a passe do compatriota Papu Gómez, ampliou aos 53, ainda antes de o Granada, com Rui Silva titular na baliza, ter feito qualquer remate.

À mesma hora, o Celta, nono, aproximava-se dos granadinos, ao triunfar por 2-1 com o Osasuna, no regresso aos triunfos após três jogos sem vencer, afastando-se ainda da equipa de Pamplona, que é 11.ª.

Antes, o FC Barcelona deu a volta em casa do Villarreal, vencendo por 2-1 graças a um ‘bis’ do francês Griezmann, e continua a depender apenas de si próprio para ser campeão.

No primeiro encontro do dia, o Getafe afastou-se dos lugares de decida, ao vencer no reduto do Huesca, 19.º e penúltimo classificado, por 2-0, graças a um ‘bis’ do turco Enes Unal, que marcou aos 20 e 52 minutos.