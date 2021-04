A Federação Internacional do Automóvel (FIA) anunciou um novo tipo de competição que tem tudo para ser um sucesso. Verdadeiros carros de competição transformados de acordo com o regulamento utilizado para os GT3, equipados com motores eléctricos e com tecnologia avançada, que lhes permite recarregar com potências elevadas durante as paragens nas boxes das provas de resistência.

Corridas e veículos eléctricos é algo que não liga muito bem, especialmente se estiver em causa provas de resistência, com várias horas de duração. Não por falta de potência, mas porque a autonomia não é grande e recarregar as baterias é sempre demasiado moroso, pelo menos com a tecnologia actual, que nem sequer permite alimentar os acumuladores com potência de 350 kW, valor que já está disponível em alguns supercarregadores.

A estratégia da FIA passa por conceber um chassi eficaz, com bastante apoio aerodinâmico conseguido à custa de uma imponente asa traseira e um generoso splitter frontal. Mas além de atraentes e agressivos, os novos veículos têm de ser leves, o que significa que não podem acolher uma bateria muito grande, o que limitará por tabela a distância que podem percorrer entre recargas.

Como é impensável parar nas boxes durante 20 ou 30 minutos, o tempo necessário para recarregar a 350 kW, a FIA vai mandar conceber um sistema para que possam recarregar a 700 kW, potência nunca vista em modelos a bateria. O mesmo sistema permitirá igualmente recuperar energia durante as travagens, de forma a produzir os mesmos 700 kW. Durantes os pit stops, os GT3 eléctricos poderão recarregar 60% da bateria num período que a FIA diz ser dea “poucos minutos”, sem contudo definir a capacidade da bateria nem o tempo necessário para a recarregar.

A janela de 1490 a 1530 kg a que a FIA está a apontar, posiciona os novos GT3 eléctricos ligeiramente acima dos GT3 com motores de combustão, o que é um verdadeira novidade para carros a bateria. Este valor só é possível de atingir porque os generosos V6 ou V8 biturbo que a maioria dos GT3 utiliza, cederam o seu lugar a (dois ou quatro) motores eléctricos, para cúmulo sem caixa de velocidades.

Espera-se que estes GT3 a bateria consigam transmitir uma sensação de velocidade e potência de que os Fórmula E nunca foram capazes, usufruindo de uma autonomia que lhes torne possível correr em pistas convencionais e não traçados estranhos e pouco motivantes no centro das cidades, pois só assim a FIA poderá aliciar um generoso leque de construtores a participar no novo campeonato.