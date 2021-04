Dia com mais mortes desde 14 de abril – seis óbitos causados pela Covid-19

Morreram em Portugal seis pessoas com Covid-19, nas 24h até à meia-noite deste domingo – o dia com mais óbitos desde 14 de abril, segundo a DGS. Este é um dos destaque do boletim diário divulgado este domingo, um relatório que acrescenta que o número de internados subiu pela primeira vez em seis dias, embora se mantenha perto dos níveis mais baixos desde setembro.

Segundo o relatório de situação da Direção-Geral de Saúde (DGS), foram detetados em Portugal mais 478 casos de Covid-19 nestas 24 horas, uma contagem diária que desceu em relação aos 567 novos casos da véspera. Até agora, as autoridades de saúde confirmaram 834.442 infeções pelo novo coronavírus no país.

A semana termina com uma média diária de cerca de 492 infeções/dia, o que compara com as 501 da semana anterior e as 594 da semana antes dessa.

No norte do país houve 172 infeções detetadas e, por outro lado, descobriram-se 134 casos em Lisboa e Vale do Tejo. Estas são, de longe, as duas zonas do país onde, até ao momento, se detetaram mais infeções: 335.149 no norte e 315.758 na região de Lisboa e concelhos próximos.

Nestas 24 horas, houve, também, 51 novos casos no Alentejo, 42 no Centro e 30 no Algarve. Na Madeira detetaram-se 35 infeções e nos Açores 14.