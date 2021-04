Quer tenha o sistema operativo móvel Android, da Google, ou o iOS, da Apple, há uma constante — quando recebe uma mensagem, recebe também uma notificação que faz barulho, mesmo quando pensa que já tem tudo controlado. A solução pode passar pôr o telemóvel em silêncio. Infelizmente, desta forma, não vai ouvir as mensagens ou chamadas que realmente são importantes. Mas há soluções.

Uma das soluções passa por retirar o som das aplicações, exceto das que usa para fazer chamadas ou ler sms [serviço de mensagens curtas, em português]. Por isso, é provável que o seu supermercado preferido ou as lojas de tecnologia a quem cedeu o seu número de telemóvel possam estar a abusar disso. Como ficar sem som no telemóvel não é solução e, às vezes, pode dar jeito ver as mensagens com cupões promocionais, há uma maneira de tirar o som só para certos contactos. Explicamos o que fazer em cada sistema operativo.

Android

No caso do sistema operativo Android, nem todas as aplicações pré-instaladas de mensagens permitem tirar o som a contactos que enviam mensagens escritas em massa. Por isso, a solução pode passar por utilizar outra app para os SMS que recebe. (Nota: para os mais jovens que leem este artigo, este o serviço da rede móvel que se utilizava para enviar mensagens, antes de aparecer o WhatsApp, o Signal ou do Telegram).

Para este caso, recomendamos a app “Mensagens”, feita pela Google e disponível da Play Store. Ao instalar esta aplicação, surge a pergunta sobre se quer tornar esta app o serviço padrão para mensagens. Caso esta já não seja a app predefinida, aceite — alguns equipamentos, como os Nokia, utilizam de origem a aplicação, outros, como os Samsung, não –. Depois, basta esperar um pouco e todas as mensagens no telemóvel são copiadas. A partir daí pode utilizar esta app para enviar SMS.

A seguir, na lista das mensagens recebidas, veja as que recebeu de contactos referentes a lojas. Por norma, quando se abrem, são os que dizem no fundo: “o remetente não é compatível com respostas”. O resto, explicamos passo a passo:

Aberta a conversa, basta carregar nos três pontos verticais no topo direito do ecrã;

Depois, carregue em “notificações”;

O ecrã mudará a app e aparece o menu de notificações do telemóvel da app notificações. Aqui, procure a opção “silêncio”. Carregue nela e, já está .

. Agora, todas as mensagens desse remetente ficam sem som, mas pode continuar a vê-las sem deixar de ouvir as SMS que importam.

iMessage

No caso do iMessage, a aplicação e mensagens escritas do iOS, é mais simples tirar o som dos contactos que enviam estas mensagens. Para isso, basta:

Abrir o iMessage;

Abrir a conversa do contacto em questão;

Carregar, no topo do ecrã, no nome ou número do contacto;

Depois, carregar em “informação” no submenu que surge abaixo;

no submenu que surge abaixo; Neste momento, aparecem os detalhes do contacto. Carregue na bola da opção “ocultar avisos”. E já está.

Nota: caso sejam números que também fazem chamadas — o que é raro, normalmente os remetentes destas mensagens massivas de propaganda só enviam SMS — esta solução do iOS também tirará o som dos telefonemas.