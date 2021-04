Milhares de pessoas desfilaram na Avenida da Liberdade por ocasião das celebrações do 47º aniversário da Revolução dos Cravos. As laterais da avenida também estiveram repletas de pessoas. No entanto, os participantes na marcha – a maioria de máscara – mantiveram alguma distância de segurança entre si.

Os gritos de ordem foram os tradicionais: “O povo unido jamais será vencido”.