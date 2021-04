O governo indiano pediu à rede social Twitter que elimine várias dezenas tweets críticos da sua gestão da pandemia, incluindo alguns escritos por deputados. Alguns desses tweets foram, mesmo, eliminados, segundo a Reuters.

O pedido foi feito na última sexta-feira, 23 de abril, e divulgado pelo Twitter na plataforma Lumen, um projeto de transparência da Universidade de Harvard que é uma base de dados que inclui pedidos oficiais de eliminação de publicações na Internet.

Entre os vários tweets que o governo quis eliminar está um feito por um ministro estadual indiano, Moloy Ghatak, que alegava que o primeiro-ministro, Narendra Modi, “desvalorizou” a situação pandémica no país, exportou vacinas para outros países e “entreteve-se a dar comícios eleitorais”.

India will never forgive PM @narendramodi for underplaying the corona situation in the country and letting so many people die due to mismanagement.

At a time when India is going through a health crisis,PM chose to export millions of vaccine to other nations #ModiHataoDeshBachao pic.twitter.com/5sQRfT7kpB

— Moloy Ghatak (@GhatakMoloy) April 20, 2021